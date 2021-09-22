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Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor 22.09.2021, 19:59
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lige kötü bir başlangıç yaparak 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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