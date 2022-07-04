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Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı.

Spor 04.07.2022, 21:57
Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 19 Temmuz 2021 tarihinde Benevento’dan transfer ettiği Bryan Dabo ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

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