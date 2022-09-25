Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman Isınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. 5’e 2 orta oyunu ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.