Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü. Belek’te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı.