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Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 22.08.2021, 19:53
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün Çaykur Didi Stadı’nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Yeşil-Mavili ekip, Süper Lig’in 3. hafta karşılaşmalarında 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.