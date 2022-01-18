Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor ligin 22. Haftasında oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Fraport Tav Antalyaspor’u ağırlayacak. Yarın saat 17’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi Mehmet Cengiz Tesislerinde Hamza Hamzaoğlu yönetiminde toplanan Karadeniz ekibinin antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı .Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.