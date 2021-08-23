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Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 23.08.2021, 16:18
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çaykur Rizespor, cuma günü saat 20.30’da oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve düz koşunun ardından taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maçla son buldu.

Öte yandan yeşil-mavili ekip Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etmek için yarın Antalya’ya gitmek üzere yola çıkacak.

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