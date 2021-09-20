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Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklılarını tamamladı.

Spor 20.09.2021, 18:25
Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklılarını tamamladı.

Süper Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor’a 3-1 mağlup olarak evine puansız dönen Çaykur Rizespor ligin 6. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay’ı konuk edecek. Yeşil-mavililer 21 Eylül 2021 Salı günü Çaykur Didi stadında oynanacak maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı maç öncesinde yapılan son antrenmanda, Rizespor Bülent Uygun’un yönetiminde taktik çalışıldı.

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