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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor 31.10.2021, 20:05
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in son sırasına demir atan ve 11. haftada Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligin 12. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. 5 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadında oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde başlayan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından kondisyon çalışan Rizespor’un antrenmanı çift kale maç ile son buldu.