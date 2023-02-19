Çaykur Rizespor, Abdullah Yiğiter’i kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hatayspor’un oyuncusu Abdullah Yiğiter’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, ligden çekilen Hatayspor’dan 23 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Bu sezon Hatayspor forması giyen 2000 doğumlu kaleci Abdullah Yiğiter, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.