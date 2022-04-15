Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son deplasman galibiyetinden 11 ay 4 gün sonra yine kazanamadı.

Süper Lig’in düşme hattına demir atan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda tanışamadığı deplasman galibiyetinin hasretini bu hafta da sürdürdü. Son dış saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 41. haftasında 11 Mayıs’ta Gaziantep FK’ye karşı 5-4’lük skorla alan Çaykur Rizespor 340 gün sonra galibiyet parolasıyla gittiği Kayserispor deplasmanından da 1-1’lik beraberlikle döndü.