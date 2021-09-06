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Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı

Fenerbahçe’nin İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Spor 06.09.2021, 13:15
Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı

Fenerbahçe’nin İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’ye sezon başında Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra katılan Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira tarafından performansı düşük bulunan ve yeni transfer olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen Caulker’dan kulüp bulması istenmişti.

29 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla görüşme sağladığı Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli rol oynadığı öğrenildi.

İngiliz futboluyla el sıkışan Gaziantep FK, sarı-lacivertli ekiple de anlaşma aşamasına geldi.

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