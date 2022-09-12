Catalina Kanalı’nı 11 saat 59 dakikada geçen Bengisu Avcı, yurda döndü

İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni 11 saat 29 dakika ile geçen ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, şimdi de ABD’deki en zorlu parkurlardan Catalina Kanalı’nı 11 saat 59 dakika da yüzerek tamamladı. Yurda dönen Avcı, "7 okyanus parkurlarını tamamlamak istiyorum. Bunlardan 2 parkuru tamamladım, 5 parkur daha var. Hedefim önümde” diye konuştu.

Açık Su Milli Takımı’nda birçok uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edip dereceler elde eden 26 yaşındaki Bengisu Avcı, Manş Denizi’ni 11 saat 29 dakika ile geçmişti. Daha önce 1979 yılında aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan’ın derecesini geride bırakan Avcı, bir başarıya daha imza attı. Amerika’da bulunan Catalina Adası ile Los Angeles’i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı’nı 11 saat 59 dakika da yüzerek tamamlayan Avcı, yurda döndü.

“Benim gibi yüzücü kız çocukları yetişsin”

13 saat uçak yolculuğunun ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen Bengisu Avcı’yı, arkadaşları ve ailesi karşıladı. Çok mutlu olduğunu belirten Bengisu Avcı, “13 saattir uçaktayım. Yüzdüğüm saat kadar yol geldim diyebilirim. Ben bu yüzüşü Koruncuklara adamıştım. Benim gibi yüzücü kız çocukları yetişsin diye kız çocukları için kulaç attım. Onlar için bağış topladık. Bu anlamda çok gururluyum” dedi.

Hedeflerinden bahseden Avcı, “7 okyanus parkurlarını tamamlamak istiyorum. Sponsorlarım sayesinde bu parkura gitme şansım oldu. 5 hedef daha var önümde. 1 tanesi Amerika’da diğerleri de dünyanın başka yerlerindeki parkurlar. Açık su yüzücüsüyüm. Eski Milli takım sporcusuyum. Bu branşta da ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Ayrıca bu geçiş boyunca bağış yapan herkese teşekkür ederim. Onlar sayesinde Koruncuklara bağışlanmak üzere 30 bin TL toplandı. Onlar da buradalar. Hedefim bir yandan yüzmeye devam ederken bir yandan Aysu Türkoğlu gibi sporcular yetiştirmek istiyorum. O da kendi kardeşlerine çok güzel örnek oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Catalina Kanalını 3 sene önce geçmeyi planlayan Avcı, dünya genelinde etkili olan covid-19 pandemisi dolayısıyla hedeflerini ertelemek durumunda kalmıştı.