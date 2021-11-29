Castrol, İngiltere Premier Lig’inin Resmi Sponsoru oldu

Daha önce FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası ile başarılı futbol sponsorlukları yürüten Castrol; dünyanın dört bir yanında taraftarlarla buluşmak üzere futbolun önde gelen kulüplerini bünyesinde bulunduran Premier Lig’in de sponsorluğunu üstlendi.

Anlaşma çerçevesinde Castrol, Premier Lig “Golden Awards” (Altın Ödülleri) programının sponsoru olacak ve mevcut ödüllere yenilerini ekleyecek. Castrol, taraftarlara; oyuncular, performanslar ve sezon boyunca yaşanan önemli anlar hakkındaki görüşlerini oy kullanarak ifade etme fırsatı verecek.

Castrol, elektrikli araç sıvıları ve yüksek performanslı motor yağları alanındaki ürün yelpazesini ve giderek büyüyen bakım ve onarım hizmetleri servis ağını bu sponsorlukla birlikte yüzbinlerce Premier Lig taraftarına duyurma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda Castrol’ün endüstriyel üretim, denizcilik ve enerji alanlarındaki müşterilerine yönelik ürün ve hizmetleri de bu sponsorluk kapsamında tüketiciyle buluşacak.

Castrol CEO’su Mandhir Singh, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Futbol sponsorlukları geçmişimizi arkamıza alarak Premier Lig ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği bize, Castrol’ün mevcut ve yeni inovatif ürün ve hizmetlerini tüketicilere ve kurumsal müşterilere tanıtmak için müthiş bir fırsat sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki tutkulu futbolseverlere yönelik hazırladığımız bazı heyecan verici yeni girişimleri açıklamak için sabırsızlanıyoruz.”

Premier Lig CEO’su Richard Masters ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “En bilinen futbol ve spor müsabakalarından bazılarını destekleme konusunda gurur verici mirasa sahip bir marka olan Castrol ile iş birliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Castrol, tam anlamıyla uluslararası bir marka ve biz de dünyanın dört bir yanındaki Premier Lig taraftarlarını Castrol ile buluşturmak üzere onlarla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”