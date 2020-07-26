Son Dakika
Castro, Göztepe’den ayrıldı
GÖZTEPE, 3 SEZONDUR SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYEN BAŞARI ORTA SAHA OYUNCUSU CASTRO İLE YOLLARININ AYRILDIĞINI AÇIKLADI.
Spor 26.07.2020, 00:51
4
Göztepe, 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen başarı orta saha oyuncusu Andre Castro ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Göztepe, 3 sezondur takımda bulunan ve sözleşmesi sona eren Andre Castro’ya teşekkür ederek, yolların ayrıldığını duyurdu. 2017-2018 sezonunun başında Kasımpaşa’dan transfer edilen Portekizli orta saha oyuncusu, Göztepe formasını 101 kez terleterek kulüp tarihine geçmişti. Castro, bu özelliğiyle Göztepe tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu olmuştu. 31 yaşındaki Castro, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 9 gol atmış, 17 de asist yapmıştı.
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25