Carmelo Anthony, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi oldu

Amerikalı basketbolcu Carmelo Anthony, Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi oldu.

Amerikalı yıldız basketbolcu Carmelo Anthony, 25 Ağustos’ta Filipinler, Japonya ve Endonezya’da başlayacak olan 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi seçildi. Arjantinli basketbolcu Luis Scola ve İspanya efsanesi Pau Gasol’ün ardından üçüncü küresel elçi olarak açıklanan Carmelo Anthony, Dünya Kupası’nın tanıtımına yardımcı olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anthony, “ABD’yi dünyanın en büyük sahnelerinde gururla temsil ettim ve Dünya Kupası, uluslararası basketboldaki en zorlu müsabakadır. Her şey mükemmel bir kadro, yetenek ve o harika kimyaya sahip olmakla ilgili. Bu yıl Dünya Kupası’ndaki tüm oyuncuları desteklemeyi ve sporu küresel ölçekte kutlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

NBA’in 75. yılı takımına seçilen ve şu anda NBA Tüm Zamanların Sayı Listesi’nde ilk 10’da yer alan tecrübeli basketbolcu, 3 kez de olimpiyat altın madalyası kazandı.