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Çankaya’nın yüzme havuzları hizmetinizde

Çankaya Belediyesi’nin Yıldız ve Çiğdem bölgelerinde hizmete açtığı yüzme havuzları Çankayalılardan yoğun ilgi görüyor.

Spor 08.11.2021, 12:39
Çankaya’nın yüzme havuzları hizmetinizde

Çankaya Belediyesi’nin Yıldız ve Çiğdem bölgelerinde hizmete açtığı yüzme havuzları Çankayalılardan yoğun ilgi görüyor.

Pandemi önlemlerinin ardından yaz aylarında yeniden açılan Mustafa Kemal Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu kış aylarında da Çankayalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Çankayalılar pandemi sürecinin stresini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nde yer alan yüzme havuzunda atıyor. Çankayalıların sağlıklı yaşam ve hoşça vakit geçirmeleri için yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzları pandemi sürecinin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana kapalıydı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yaz aylarında kapılarını açan yüzme havuzları pazartesi günü hariç haftanın her günü sabah 08.00 ila 21.00 saatleri arası hizmet veriyor. Pazar günü saat 20.00’ye kadar açık olan yüzme havuzu bir saatlik seans aralığında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Abonelik sistemi

Pandemi önlemlerinin en üst seviyede uygulandığı tesislerde birer saatlik her seansa en fazla 8 kişiye hizmet veriliyor. Yüzme havuzlarında bir saatlik sürenin ardından havuzlar dezenfekte edilerek yeniden spor için hazır hale getiriliyor. Çankayalılara farklı abonelik hizmetlerinin sunulduğu yüzme havuzlarında yıllık abonelikler ve ailelerin birlikte gelebilecekleri abonelikler de oluşturuluyor.

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu aynı zamanda fitness hizmeti verirken, Mustafa Kemal Spor Merkezi; kapalı yüzme havuzu, fitness, pilates, reformer, zumba ve çocuk cimnastiği gibi alternatifler de sunuyor.

"Çankayalılar her şeyin en iyisine layık"

Geçtiğimiz yedi yılda ilçe tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayamıza kazandırdığımız iki yüzme havuzu ve spor merkezleri yatırım ve hizmet programımızın en önemli bölümlerini oluşturdular. Pandemi sürecini yoğun yaşadığımız dönemde kapalı kalan tesislerimizi yaz aylarında yeniden hizmete açtık. Kapalı yüzme havuzlarımız şimdi yaz kış Başkentlilere hizmet veriyor. Pandemi süreci sonrası normalleşme ile birlikte ilçe sakinleri stres atmak için belediyemizin farklı hizmetlerinden yararlanıyor. Onların ve ailelerinin hoşça vakit geçirebilecekleri parklar, sosyal tesisler, spor alanlarını çoğaltmak gayreti içindeyiz. Çünkü Çankayalılar her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.

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