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Çankaya’nın yeni spor merkezi
ÇANKAYA BELEDİYESİ YENİ SPOR MERKEZİ OLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR MERKEZİ'Nİ 29 EKİM'DE SPOR SEVERLERİN HİZMETİNE AÇIYOR.
Spor 26.10.2020, 12:17
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Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’ni 29 Ekim’de spor severlerin hizmetine açıyor.
Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını 24 Ekim’de yaptığı kutlamaya başlayan Çankaya Belediyesi, kutlamalarını 29 Ekim’de açılışını yapacağı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi ile taçlandıracak. Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını çeşitli kutlamalar ile karşılayacak olan Çankaya Belediyesi’nin yeni spor merkezinin açılışı sonrasında ilçeye bağlı bölgelerde çeşitli organizasyonlarla tüm gün Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.
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