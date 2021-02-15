Çankayalı sporcular Dubai’den madalyalarla döndü

Milli Takımda yarışan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Dubai’de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Çankayalı sporcular büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Dubai’de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonasından madalyalarla döndü.

9-14 2021 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası’na katılan Çankaya Belediyesinin 3 sporcusundan kadınlar disk atmada Büşra Nur Tırıklı altın, 1500 metre koşuda Aslı Adalı altın ve erkekler 1500 metre koşuda Hasan Hüseyin Kaçar bronz madalya kazandı.

"Sporcularımızı yürükten kutluyorum”

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları kazandıkları başarılarla Tokyo 2021 A kotasını alırken, Türk Milli Takımı için verdikleri mücadele ile de tüm ülkenin gurur kaynağı oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise, "Sporcularımızı yürükten kutluyorum. Sporcularımızın bundan sonra da yeni başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıracaklarına inancım tamdır" dedi.