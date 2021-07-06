Çankayalı sporcu Gülistan Özdemir’in Dünya Şampiyonası’na uzanan peri masalı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Gülistan Özdemir’in Gaziantep’ten başlayıp Cumhuriyetin kalbi Çankaya’ya uzanan hikayesi başarılarla dolu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Gülistan Özdemir’in, doğuştan görme engelli olarak başladığı hayat yolculuğu Çankaya Belediyesinin spor kulübünde başarı hikayesine dönüştü. Gaziantep’te 7 çocuklu Özdemir ailesine kendisi gibi görme engelli olan ağabeyi ile aynı kaderi paylaşan Gülistan Özdemir, 23 yaşında başladığı halterde şimdi başarı basamaklarını bir bir tırmanıyor. Haltere başlamasından 1 yıl sonra Milli Takıma çağrılan ve Milli Takımdaki Çankaya Belediyesi sporcularının yönlendirmesiyle yolu Çankaya’yla kesişen Gülistan Özdemir, bu tarihten sonra ağırlıkları Çankaya Belediyesi adına kaldırıyor. Bu sene 13 Ekim’de Gürcistan’da düzenlenecek Powerlifting Dünya Şampiyonası’nda 67,5 kiloda Türkiye’yi Çankaya Belediyesi sporcusu unvanıyla temsil etme gururunu yaşayacak olan Gülistan Özdemir, 2018’de 3., 2019’da 2. olarak bitirdiği şampiyonada, rakiplerini geçerek en üst seviyeye ulaşmak için mücadele verecek.

Üniversite eğitimini de sürdürüyor

Sağ gözü hiç görmeyen sol gözünde de güneşe karşı alerji olduğu için yüzde 60 seviyesinde görme engeli olan Gülistan Özdemir, antrenörü Ersin Akyüz ile Mart ayından bu yana Dünya Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sporculuğunun yanı sıra üniversite eğitimini de sürdüren Özdemir, halen Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yeni Gülistanlar yetiştirmek için eğitim alıyor. Çankaya Belediyesi’nin TED Yurdu’nda burslu olarak hayatını sürdüren Özdemir, Gaziantep’te yaşayan ailesinin gurur abidesi olarak yeni başarılara koşuyor.

“Belediye olarak kadınların toplum hayatında daha aktif rol oynamalarını istiyoruz”

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetlerle Çankaya’nın çehresini değiştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ekim ayında Çankaya adına yarışacak ve Türkiye’yi temsil edecek Gülistan Özdemir’e başarılar diledi. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün her daim yanında olduklarını belirten Taşdelen, “Belediye olarak kadınların toplum hayatında daha aktif rol oynamalarını istiyoruz. Hayatın her alanında yeni Gülistanların var olması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.