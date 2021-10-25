banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin

CANiK, Türk bayrağını Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde dalgalandırdı

Mecanik tekstil ile savunma sektöründen outdoor dünyasına iddialı bir giriş yapan CANiK, yerli ve milli savunma sanayinin yanı sıra spora verdiği destekle de Türkiye’yi dünyada temsil etmeyi sürdürüyor. İtalya’da düzenlenen Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün bayrak sponsorluğunu üstlenerek Türk bayrağını dünyada dalgalandırdı.

Spor 25.10.2021, 15:38
CANiK, Türk bayrağını Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde dalgalandırdı

Savunma sanayinin yerli ve milli gücünü dünyaya taşıyan CANiK, 6-10 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Porto Cervo kentinde düzenlenen Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün mücadelesini bayrak sponsorluğu ile destekledi. Farklı ülkelerden yelken takımlarının kazanmak için kıyasıya yarıştığı mücadelede yılın şampiyonu belirlendi. 22 ülkeden 29 takımın katıldığı finalde yapılan 10 yarışın ardından ilk 4’e kalan takımlar şampiyonluk için yarıştı.



“Türk sporunun geleceğine kalıcı değerler oluşturmaya odaklandık”
Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde Türkiye’yi temsil eden Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün mücadelesine ortak olan CANiK, takımın bayrak ve tekstil ürün sponsoru olarak yelken sporuna katkı sağladı. Savunma sektörünün yerli ve milli gücü olarak sponsorluk projelerine ticari faydanın ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle yaklaştıklarını belirten CANiK (Samsun Yurt Savunma) İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, “Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün Sailing Champions League şampiyonlar ligi finaline katılacağını duyduğumuzda ülkemiz adına çok heyecanlandık. Kendilerinin çok hızlı bir desteğe ihtiyacı vardı. Biz de CANiK olarak hızlı organizasyon kabiliyetimizle takımımızın şampiyonlar liginde ülkemizi temsil etmesi için her türlü katkıyı sunma gayreti içine girdik. Türk sporunun geleceğine kalıcı değerler yaratmaya odaklandık. Ülkemizin dünyada başarılı bir şekilde temsil edilmesi açısından üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız” dedi.



Mekanik tekstil ürünleri ile sporcuların dayanıklılığını artırdı
Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Sailing Cahampion League Türkiye Temsilcisi Güray Zünbül “Yarıştan bir hafta önce bize finale katılma şansı verildi. Tamamı tek bir kulüp sporcularından oluşan, sportsboat sınıflarında tecrübeli sporcuların yer aldığı bir takım oluşturduk. Tek eksiğimiz, yarışlara katılmak için ihtiyacımız olan bütçeydi. CANiK çok hızlı bir reaksiyon göstererek, 4 gün içerisinde hazırlıklarını tamamladı. Ekibimiz CANiK’in desteği ile bir haftada Porto Cervo’ya ulaşarak finale katılabildi. Bizi finale ulaştıran CANiK’in Mecanik ürünleri ile doğa şartlarına karşı dayanıklılığımızı ve konforumuzu sağlamlaştırdı. Bayrağımız şampiyonlar ligi finalinde dalgalandı” diye belirtti.

Türkiye’yi finale taşıdı
Gelecek sezondan itibaren SCL-Türkiye olarak, Sailing Champions League Türkiye ligini organize edeceklerini kaydeden Zünbül, “Bu sene takımımızın performansı finale çıkmaya yetmese de dünyanın dört bir yanından gelen başarılı takımlar ile mücadeleye girmek, bu deneyim ve heyecana ortak olmak ülkemiz adına en kıymetli kazanım. CANiK verdiği destek ile bizi finallere taşıdı. Desteğinin yanı sıra hızlı organizasyon kabiliyeti ile de ülkemizi dünyada temsil etmenin onurunu yaşadık” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2