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Caner’den değişikliğe tepki
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.
Spor 13.02.2021, 21:24
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Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi. Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand’a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.