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Caner’den değişikliğe tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi.

Spor 18.04.2021, 20:45
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Caner’den değişikliğe tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi.

Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınmasından memnun kalmadı. Müsabakanın 61. dakikasında yerini Novak’a bırakan Erkin, değişiklik ile ilgili yedek kulübesine sitem etti. Tecrübeli sol bek, yedek kulübesine geldiğinde Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından teselli edildi.
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