Caner’den 6. asist

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Başakşehir mücadelesinde yaptığı 2 asistle bu sezon gole katkısını 6’ya çıkarttı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği müsabakada Caner Erkin yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım’ın ve Gustavo’nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.