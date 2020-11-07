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Caner ve Gökhan armayı öptü

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL, TARAFTARLARIN TRİBÜNE ÇAĞIRMASI ÜZERİNE YARI SAHAYA GELEREK ARMAYI ÖPTÜ.

Spor 07.11.2020, 18:59
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Caner ve Gökhan armayı öptü

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı. Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu.

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