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Caner Erkin’den hakeme tepki
FENERBAHÇELİ FUTBOLCU CANER ERKİN, FATİH KARAGÜMRÜK İLE OYNANAN MAÇIN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU İLE TARTIŞMA YAŞADI.
Spor 03.10.2020, 19:31
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Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.
Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabakanın 16. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı. Alt dudağında olan kanamadan dolayı tedavi olması ve formasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen hakem Uğurlu’ya tepki veren Erkin, daha sonra saha kenarına gelerek tedavisini tamamladı. Formasını da değiştiren Caner daha sonra oyuna dahil oldu.
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