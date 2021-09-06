Caner Erkin’den Fenerbahçe’ye veda

Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük’e transfer olan Caner Erkin, sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı veda paylaşımında, "Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Deneyimli futbolcu Caner Erkin, Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Erkin, "Sevgili Fenerbahçe camiasına; tüm kulüp çalışanlarına, büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını giydiğim her an sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiç bir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.