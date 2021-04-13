Caner Erkin'in Altay Bayındır'a yaptığı hareket olay oldu!

Fenerbahçe'nin dün akşam attığı 2. golden sonra, gol sevinci sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Maçın ardından ise konuyla ilgili Caner Erkin'den çok net bir açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri 56'da Mert Hakan, 71. dakikada Valencia, 90+5'te Sinan Gümüş attı. Fakat Valencia'nın attığı gol sırasında Caner'in hareketi gözlerden kaçmadı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yediği golde hata yapmış, pozisyon sonrası ise adeta yıkılmıştı. Daha sonra Valencia'nın attığı golle durum 2-1'e gelince gol sevince ortak olmak için kalesinden çıkıp sahanın diğer tarafına koşarak gelmişti.

Tam bu sırada oluşan bir görüntü sosyal medyada çok paylaşıldı. Altay gol sevincinin yaşandığı alana doğru koşarken Caner'in 'S... kalene' dediği iddia edildi.

Takımıyla birlikte gol sevincine katılan Altay Bayındır ise sevinci ardından kalesine döndü. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler nedeniyle Caner'e tepki oluşurken olayla ilgili ilk açıklama da geldi.

Maç sonrası resmi sosyal medya hesabından Altay Bayındır'ın bir fotoğrafıyla birlikte açıklama yayınlayan Caner iddiaları yalanladı. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği golün sevincinde kullandığı ifadelerin özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, sarf ettiği sözler hakkında, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

Ayırca Caner aynı açıklamada takım arkadaşına seslendi. Caner, başarılı kaleciyi etiketleyerek 'Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi, aramızda" yazıp gülücük emojisi koydu.

Bu gelen galibiyetle Fenerbahçe 66 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Beşiktaş'ı yakından takip etmeye devam etti. Diğer ezeli Galatasaray'ın önündeki avantajını da korumuş oldu. Gaziantep ise 50 puanla 6. sırada kaldı.

(Fanatik)