Son Dakika
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Erzincan’da program düzenlendi
Caner Erkin'e af çıktı!
Disiplinsiz davranışları sebebiyle son günlerde Fenerbahçe'de kriz yaratan Caner Erkin hakkında karar verildi.
Spor 12.03.2021, 11:14
3
Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmayan Caner Erkin, 11 Mart'ta yapılan antrenmanlara katıldı.
Erkin, disiplinsizliği sebebiyle bu süreçte takımdan ayrı antrenmanlarını sürdürdü.
Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin vereceği kararla durumu belli olacağı söylenen tecrübeli oyuncu, takımına geri döndü.Yapılan antrenmanlarda takımıyla birlikte sahaya indi.
2 gün dinlendirileceği söylenen Pelkas da bu antrenmana katıldı.