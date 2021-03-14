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Caner Erkin 3 maç sonra kadroda
Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, affedilmesinin ardından 3 maç sonra kadroda yer aldı.
Spor 14.03.2021, 19:22
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Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, affedilmesinin ardından 3 maç sonra kadroda yer aldı.Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin, 3 haftanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.