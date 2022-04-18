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Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı’nın köyü Kocaseyit’te gerçekleştirildi.
Spor 18.04.2022, 11:34
Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı’nın köyü Kocaseyit’te gerçekleştirildi.
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın aziz hatırasının yad edildiği şampiyonaya Türkiye’nin her ilinden genç sporcular katıldı. Milli takıma sporcu seçmelerinin de yapıldığı şampiyonaya toplam 600 sporcu katılım gösterdi.
Dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurten Perçin, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen tarafından verildi.