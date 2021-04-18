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Can Öncü İtalya’da podyuma çıktı

Türkiye’nin en önemli genç motosiklet sporcularından biri olarak değerlendirilen Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası’na hazırlık kapsamında katıldığı İtalya Pist Şampiyonası’nda podyuma çıktı. Red Bull sporcusu Can Öncü, hafta sonunun ikinci yarışında üçüncü oldu.

Spor 18.04.2021, 21:56
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Can Öncü İtalya’da podyuma çıktı

Türkiye’nin en önemli genç motosiklet sporcularından biri olarak değerlendirilen Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası’na hazırlık kapsamında katıldığı İtalya Pist Şampiyonası’nda podyuma çıktı. Red Bull sporcusu Can Öncü, hafta sonunun ikinci yarışında üçüncü oldu.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli motosiklet sporcularından biri olarak değerlendirilen Can Öncü, İtalya’da önemli bir sonuç elde etti. Bu sene de Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Red Bull sporcusu Can Öncü, hazırlık kapsamında yarıştığı İtalya Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu. İtalya’nın Mugello Pisti’nde gerçekleştirilen yarışa SS6000 kategorisinde katılan Can Öncü, ilk yarışta iyi bir mücadele ortaya koymasına karşın podyumu son anda kaçırdı ve 4. oldu. İkinci yarışta da iyi bir performans ortaya koyan Türk sporcusu, bu kez damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı.
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