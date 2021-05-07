banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!

Can Çobanoğlu’nun babası son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım eski menajerlerinden Can Çobanoğlu’nun babası Hıfzı Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor 07.05.2021, 15:03
Can Çobanoğlu’nun babası son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım eski menajerlerinden Can Çobanoğlu’nun babası Hıfzı Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camii’inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ve Can Çobanoğlu’nun yakınları katıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden Hıfzı Çobanoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumlar (0)
26°
açık