Campus Cup yelken yarışı sona erdi

Muğla’nın Marmaris İlçesinde bu yıl 12’incisi yapılan Nurolbank Campus Cup yelken yarışı 2-3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yelken yarışında Sabancı Susail takımı birinci oldu.

10 tekne 7 üniversitenin katıldığı yelken yarışında dereceye giren takımların kupaları Pandemi’den dolayı törensiz olarak teknelerinde teslim edildi. Piri Reis Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ,Marmara Üniversitesi ,İTÜ ,Yıldız Teknik Üniversitesi ,Koç Üniversitesi takımları Marmaris’in güzel havasında yarışmanın keyfini çıkardı. Sadece kadın yelkencilerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi yelken takımı sporcusu Cemre Kumla " Kadın yelkencilerin azınlığı dikkatimizi çekiyordu, sadece yelken sporunda değil tüm spor alanlarında kadınlar ön planda olmalıdır. Biz farkındalık oluşturmak amacı ile kadın takımı ile yarışmaya karar verdik. Başarılı da olduk" diyerek kadın sporcuların da yelken sporunda başarılı olacağını belirtti.

Yarışın sonunda derece giren takımlar ve kaptanları ise şu şekilde oluştu;

IRC-11- Sabancı SUSAİL (Ahmet Kemal Carf)2- Yıldız Teknik (Berk Güngör)3- Boğaziçi (Uzay Kaya)

IRC-21- Marmara (Ahmet Hamza Uzun)2- Boğaziçi (Ece Göksu Gök)3- İstanbul Teknik (Tahsin Erce Ekim)