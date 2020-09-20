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Çalımbay’dan takıma galibiyet izini
SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINI BB ERZURUMSPOR GALİBİYETİ İLE KAPATAN DG SİVASSPOR’DA FUTBOLCULARA BİR GÜN İZİN VERİLDİ.
Spor 20.09.2020, 16:57
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Süper Lig’in 2. haftasını BB Erzurumspor galibiyeti ile kapatan DG Sivasspor’da futbolculara bir gün izin verildi.
2020-2021 Süper Lig Sezonu’nun ikinci hafta maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u; Arouna Kone ve Max Gradel’in golleriyle 2-1 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara bir gün izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip 22 Eylül Salı günü saat 17.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin üçüncü haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.
Sivasspor ile MKE Ankaragücü 27 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
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