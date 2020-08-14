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Çalımbay’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
DG SİVASSPOR’UN DENEYİMLİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY, FUTBOLCU VE TEKNİK EKİP PERSONELİNDE KORONA VİRÜS TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN FENERBAHÇE İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLADI.
Spor 14.08.2020, 09:42
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DG Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, “Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum, Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.
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