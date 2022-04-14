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Çalımbay: “Pedro’nun gitmesi sürpriz oldu”

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımdan ayrılan Pedro Henrique hakkında konuştu. Çalımbay, “Ayrılma kararı benim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Pedro gitmeyi çok istiyordu. Yönetimle görüştüler ve anlaştılar” dedi.

Spor 14.04.2022, 13:53
Çalımbay: “Pedro’nun gitmesi sürpriz oldu”

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımdan ayrılan Pedro Henrique hakkında konuştu. Çalımbay, “Ayrılma kararı benim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Pedro gitmeyi çok istiyordu. Yönetimle görüştüler ve anlaştılar” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ailevi sebeplerden dolayı ülkesinde yaşayan ailesinin yanına dönmek isteyen Pedro Henrique’nin gidişini değerlendiren Çalımbay, “Ayrılma kararı benim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Önemli mevkilerde sakat olan arkadaşlarımız var. Kızı hasta olması nedeniyle Brezilya’da sürekli olarak tedavi görüyor. Oradan iyi bir teklif gelmesi Pedro Henrique için çok iyi bir şeydi. Gitmeyi çok istiyordu. Gitmek için de her şeyi yapacaktı. Yönetimle görüştüler ve anlaştılar” diye konuştu.

Çalımbay, Pedro Henrique’nin sezonu takımda tamamlamasını ve ardından ülkesine gitmesini teklif ettiğini ancak bunun Internacional Kulübü tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.

“Son paslarda dikkatli olmalıydık”

Ligde maçlarda kötü oynamadıklarını söyleyen Çalımbay, “Ancak önümüze gelen fırsatları değerlendiremiyoruz hem de çok kötü goller yiyoruz. En son oynadığımız Başakşehir maçında kendi kalemize gol attık. Bunu telafi edecek pozisyonlar da geldi. İstatistiklerde hemen hemen hepsinde biz üstünüz. Kaleci Volan Babacan mükemmel toplar çıkarttı. Son paslarda biraz daha dikkatli olsak bir gol atsaydık devamı kesinlikle gelecekti. Kötü oynamadık ama tam da iyi bir baskı kuramadık. Yine de herkes elinden geleni son dakikaya kadar yaptı” dedi.

“Hatayspor maçı çok önemli”

Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçını da değerlendiren Çalımbay, “Gelecek hafta çarşamba günü oynayacağımız Türkiye Kupası maçı için de Hatayspor maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya’ya gideceğiz. Nasıl ki Adana Demirspor maçında kıran kırana mücadele ettiysek, daha da onun üstüne çıkıp oradan iyi bir şekilde ayrılalım” şeklinde konuştu.

“Finale kalmak istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, “Finale kalabilmek için ilk maçtan iyi bir avantajla ayrılırsak, ikinci maçta da iyi bir futbol oynayıp finale kalmak istiyoruz. Alanyaspor ile üst üste 3 maç oynayacağız. Sadece arada Galatasaray ile lig maçımız var. Onun için birbirimizi iyi tanıyacağız. Onlar da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Zor maç olacak. Bütün amacımız bundan önceki sezonları nasıl iyi şekilde bitirdiysek bu sezonu da ligde ve kupada iyi şekilde bitirmek” dedi.

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