Çalımbay: “Bizim için zor günler başlayacak”

Süper Lig’in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 0-0 berabere kalan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Bundan sonraki maçımız Kayserispor ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor” dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oynadıkları oyunun üzerine koymaları gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, “Bugün maça başlarken ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz şeyleri tam yapamadık. Pozisyon da verdik. Bu da gayet normal Sezon başında bunlar normal. Yeni gelenler var, belli bir uyum süreci var. Bunları yaşıyoruz şu anda. Baktığımızda transfer ettiğimiz oyuncular kariyeri çok iyi oyuncular. Şu anda istediğimiz şekilde hazır olamadılar. 18 günlük bir boşluğumuz var. Onu çok iyi değerlendirip, arkadaşların kapasitelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. Maçın ikinci yarısı yaptığımız değişikler olsun, taktikler olsun tamamen oyunu kontrol altına aldık. Ataklarımız oldu, her yerden. Toplar içerden çıktı. Güzel şeyler yaptık. İkinci yarı daha derli toplu, daha iyi atak oynayan bir takım olduk ama bu bize yetmez. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun biz farkındayız. Bundan sonraki maçımız Kayserispor ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlara uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik, cuma günü tekrar çalışmalarına başlayacağız. Hazırlık maçı yapacağız, milli maç arasında. Diğer arkadaşlarımız eksiklerini giderecek ve inşallah lige çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. Bugün oynadığımız maçtan sonra bir şey ilginç oldu. Geçen sezon da 3 maçta 4 puan almıştık, yine aynı şekilde oldu. İnşallah aynı şekilde de, nasıl geçen sene devam ettiysek aynı şekilde de devam etmemiz gerekiyor. Ama muhakkak şu oynadığımız oyunun üzerine diğer oyuncularımızın da bireysel olarak çok üst düzeye çıkmaları gerekiyor” diye konuştu.