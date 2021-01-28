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Çağdaş Atan: "Şampiyonluk bizim için uzakta"

Süper Lig’in ilk yarısını 34 puanla 5. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’un Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Şu anda şampiyonluk uzakta bizim için, 3 büyük takım da iyi toparladı" dedi. Atan, Süper Lig’de görev yapan hakemlere güvendiğini vurgulayarak, hakemlerin niyetlerinden şüphe duymadığını dile getirdi.

Spor 28.01.2021, 18:06
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Çağdaş Atan: "Şampiyonluk bizim için uzakta"

Süper Lig’in ilk yarısını 34 puanla 5. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’un Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Şu anda şampiyonluk uzakta bizim için, 3 büyük takım da iyi toparladı" dedi. Atan, Süper Lig’de görev yapan hakemlere güvendiğini vurgulayarak, hakemlerin niyetlerinden şüphe duymadığını dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında DG Sivaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gözetiminde antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ısınma çalışmalarının ardından çift kale maç ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda ligin ilk yarısını değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğu belirterek, "Alanyaspor’da daha önce çalıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz, yapıyı da biliyoruz. Bu yüzden lige iyi başladık. Yeni transferlerimiz olumlu cevap verdiler ve iyi bir takım olduk. İyi bir oyun oynamaya başladık. Zaten felsefemiz iyi oyundu, oyuna hakim olmak ve hükmetmekti. Bunu da gerçekleştirdik ve ilk yarı boyunca ilk 10 hafta ile sonraki 10 haftayı ayrı değerlendirmek lazım. 10. haftadan sonra rakiplerin oyunu daha da sertleşti. Pas oyununu iyi oynadık, iyi hücumlar gerçekleştirdik. Sonra da daha sıkı savunmalarla karşılaştık. Bunun çözümünü çok erken bulamadık ama son 3 maçtır geriye düşmemize ve kapalı savunmalara hücum etmemize rağmen bunun çözümünü bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Geneline baktığımızda 34 puanla ligin 5. sırasında yer alıyoruz. Hem yeni başlamış bir teknik direktör olarak yeni kurulmuş bir takım olarak yeni oyunumuzla bence bulunduğumuz pozisyon gayet iyi. 6-7 puan daha üzerinde olabilirdik. Yukarılara daha sıkı sıkı tutunabilirdik ama bulunduğumuz pozisyon bizi mutsuz etmiyor. Önümüzde 20 maç var, kupa var. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Hedeflerimiz büyük. Umarım zirvede kalırız ve kupada devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Üst sıralarda kalıp yukarıdan manzarayı seyretmek istiyoruz"

Takımın hedeflerinden bahseden Atan, "Son maçlardaki puan kayıplarıyla ilgili de sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Oyun iyi giderken yaptığımız rotasyonlardan iyi cevaplar aldık. Tabii skorlar aleyhimize olduğunda oyunu değiştirmek adına yaptığımız hamlelerde rotasyonumuzun çok da geniş olmadığını yaşayarak öğrendik. O yüzden bu hedeften uzakmış gibi görünüyoruz. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından sonra hedefimizin zirvede olmak olduğunu söyledik. Şu anda şampiyonluk bizim için uzakta. 3 büyük takım da iyi toparladı. Sezon başındaki çalkantılı ve kötü gidişattan sıyrıldılar. Seri galibiyetler aldılar. Onların arasında geçiyor yarış. Bizim alabildiğimiz kadar puan ve maç kazanarak yukarılarda kendimize güzel bir yer edinmek istiyoruz. Oyuncularla da konuştuk. Yukarıda manzara güzel, o manzaraya alıştık. Orada kalıp, manzarayı seyretmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yaşanan puan kayıplarını rakiplerin sert savunmasına bağlayabiliriz"

Son haftalardaki puan kayıplarını neye bağladıkları yönünde gelen soruya ise Atan şu yanıtı verdi:

"Bunun sebebi bariz belli. Bize artık diğer takımlar büyük takımla oynuyormuş gibi oynuyorlar. Bizi çok dar alana mahkum ediyorlar. Kendi sahalarına çekilip savunma yapıyorlar sadece, ilk başlarda biz bu problemi çözemiyor gibi gözüktük. Arada da iki tane Beşiktaş ve Başakşehir maçı kazanınca bu bizi problem değil arada böyle mağlubiyetler olurmuş gibi düşündürdü ama ondan sonra bunun genel bir problem olduğunu gördük. Bunu yaşayarak öğrendik. Şimdi son 3 maçtır geriye düşmemize rağmen iyi hücumlar ve iyi ataklar geliştirdik. Tekrardan bol gol atmaya başladık. Bu hücum oyununu sürdürmemiz gerekiyor. Yaşanan puan kayıplarını rakiplerin çok sert savunmasına bağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu seviyeyi korumamız lazım"

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının ardından yaptığı açıklamalarla eleştiri almasının sahaya nasıl yansıdığı şeklinde gelen soruya yanıt veren Atan, "Röportajla ilgili bir gündem oluşturuldu. Planlanmamış söylediğimiz şeyler gündem oldu. Bunların ne benim saha içi konsantrasyonumu ne de oyuncularımızın oyuna olan bakış açısını değiştirdiğini düşünüyorum. Problem geneldi zaten. Kapalı savunmalara hücum etme problemi. Bunu kimi zaman büyük takımlarda yaşadı. Galatasaray- Antalyaspor maçı, Antalyaspor- Trabzonspor maçı gibi birçok maç sayabiliriz. Beşiktaş’ın son saniyelerde kazandığı maçlar gibi her büyük takımın yaşayacağı problemi Alanyaspor olarak biz de yaşadık. Tabii ki hücum çeşitliliğini sağlamak bizim işimiz ama rotasyonun önemi kulübenin gücü de çok fazla önemli. Şu an hem hücumdaki çeşitliliği sağladık hem de biraz daha rotasyonumuzu da güçlendiriyoruz. Bu seviyeyi korumamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

"Hakemlerimizin niyetinden şüphem yok"

Başarılı teknik adam, hakem hataları ve VAR sisteminin sık sık eleştirilmesi hakkındaki düşünceleri sorulması üzerine, "Her zaman sahanın içinde kalmak istiyorum. Futbol konuşmak istiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Hakemlerle ilgili hiçbir yorumum yok. Tabi ki olumlu olumsuz kararlar var. Ama biz sahanın içindeyiz. Hakemlerimize güveniyorum. Niyetlerinden bir şüphem olmadığını da söylemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe camiasıyla ilgili kötü bir demecim olmaz"

Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilen Çağdaş Atan, amacının Fenerbahçe’yi eleştirmek olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben sadece o gün için daha güzel, izlemesi keyifli bir maç olabilirdi diye söylemek istedim. Belki söylediklerimiz yanlış anlaşıldı. Çok fazla da geriye dönüp bir şey söylemek istemiyorum. Zaten biraz da kendimizi geriye çektik. Biz de genciz, bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılıyor, belki biz kendimizi iyi ifade edemiyoruz. Belki de bizim ifade etmek istediklerimizi tam anlayamıyor insanlar. Bu konuda problemin biraz da kendimde olduğunu düşünüp kendimi geriye çektim. Yanlış anlaşılmak istemem. Çok fazla camialarla ilgili problem yaşamak istemem çünkü ben bir teknik direktörüm. Yarın kimin nerede çalışacağı, neyle karşılaşacağı belli değil. O yüzden Fenerbahçe camiasıyla ilgili kötü bir demecim olmaz."

"Çok önem verdiğimiz bir maç"

Sivas maçı değerlendirmesinde de bulunan Atan, "Çok önem verdiğimiz bir maç. Oyuncularımıza da söyledik, bir U dönüşü yaptık. Bu seriye devam etmemiz gerekiyor. Sivas maçı da onlardan bir tanesi. Önemli bir rakip, ciddi bir kadro. Bu ara biraz performans olarak çok istenileni veremiyorlar gibi gözükse de her zaman ciddiye alınması gereken bir rakip. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz, bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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