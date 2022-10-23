Çağdaş Atan: “Oyunun gücüne inanarak hareket ediyoruz”

Kasımpaşa deplasmanında 1-0 kazanan Kayserispor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan maçın ardından konuştu. Transfer sıkıntısına karşın güçlü oyunla bu noktaya geldiklerini söyleyen Atan, ilk yarıda topladıkları puanların, ikinci yarıda kendileri için kredi olacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Kayserispor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, “Maçın öncesinde de söyledim, Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakibin koşucu oyuncularıyla, zor bir deplasman. Bugün onlara karılık vermemiz gerektiğini biliyorduk. İyi çalıştık. İlk yarıda iki bek tarafından arkamıza fazla top yedik ama ikinci yarıda bunu düzettik. Biraz karambol oyunu oldu. Net pozisyon vermedik. İlk yarı ve ikinci yarıda pozisyonlar yakaladık. Daha erken koparabilirdik. Şu anda 19 puandayız ve yukarıya tutunmak istediğimizi söylemiştik. Sezon başında hayal etmediğimiz bir konumdayız. İlk 10 haftada 5 şampiyon takımla oynadık. 1,5 puan ortalaması hesaplamıştık, 1.75 ortalama yakaladık. Zor bir fikstürümüz var. Ciddi rakiplerle oynayacağız ve araya ilk 8 pozisyonunda kalarak gitmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Yoğun ilgiyle karşı karşıyayız Kayseri’de, İstanbul’da da bu ilgiyi istiyoruz. Bireysel ricam, 3 Türk oyuncuyla başlayıp sahada bu şekilde kalmamız gerekiyor. Çok değerli oyuncularım var. Bu oyunculara taraftarlarımızın biraz daha anlayışlı olmasını istiyorum. Onları desteklememiz gerekiyor. Bugün bütün oyuncular oyuna girip önemli katkı verdi” ifadelerini kullandı.

“İlk yarıda, ikinci yarı için kredi topluyoruz”

Kasımpaşa karşısında hızlı isimlerle bire bir yakalamak için plan belirlediklerini söyleyen Çağdaş Atan, “Bire birleri yakalamak istiyorsanız rakibi üstünüze çekmeniz gerekiyor. İlk 10 dakika pas oyununu iyi yaptık. Rakip biraz kendi sahasında oynama psikolojisiyle baskı yaptı. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var. Önce ortamı hazırlamak gerekiyor. Galatasaray maçında da bu maçta da oyunun ilk bölümünde iyi pas yapıp planımızı sürdürdük. Planımız iyi işledi ama ikinci yarıda 2’yi ve 3’ü bulup maçı erken bitirebilirdik. Eksik olan ikinci darbeyi vurmaktı. Kasımpaşa iyi bir takım” dedi. Sezon başı hedefleriyle şu andaki hedefler arasında farklılık olup olmadığı hakkında da konuşan Atan, “Bizim bu sene öncelikli hedefimiz bu ligi güvenli şekilde bitirebilmekti. Her şeyden önce oyunun gücüne inanıyoruz. Bazı bölgelerde eksik kaldığımız noktalar oluyor. Stoper ve sol bekte eksiğiz. Sakatlık ve cezalı durumunda burayı nasıl dolduracağımızı da göreceğiz. Bulunduğumuz nokta şu anda çok iyi. Amacımız ilk 8’de yer almak ama sezon başına göre bu durum gerçekçi bir hedef değil. Devre arasında transferi tekrar açamayabiliriz. İkinci yarı için kredi topluyoruz. Oyunun gücüne inanıyoruz. Çok çalışıp tekrar yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular da oyunun geliştiğinin farkında ve piyasa değerlerini arttığının farkında. Bilal geçen sene biraz süre almış ama ayaklarıyla öne çıkıyor, iyi bir kaleci kazandık. Arif iyi oynuyordu, sakatlandı ama inşallah kısa sürede dönecek. Krizler fırsatlara çevrilmeli. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.