Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı ardından yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’a 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bekledikleri oyunu oynamadıklarını söyleyen. Atan, "Maç oyun olarak bizde, dağ fare doğurdu gibi geldi. Beklediğimiz oyunu ilk yarı özellikle hiç oynayamadık. Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık. Tabi Trabzonspor’dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu bekliyorduk. Bugün bence çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşımızdalardı. Trabzonspor bizi durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüküyordu. Bunda başarılı oldular" diye konuştu.

İkinci yarı öne geçtiklerini aktaran Çağdaş Atan, "Kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma göre yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2’ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük takıma karşı yenilmemek iyi midir? Evet iyidir. Oyuncularım bugüne kadar gayet iyi geldiler. Oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence kötü oynama haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.