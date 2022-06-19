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Çağdaş Atan, Kayseri’ye geldi

Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Çağdaş Atan, sabah saatlerinde Kayseri’ye geldi.

Spor 19.06.2022, 11:07
Çağdaş Atan, Kayseri’ye geldi

Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Çağdaş Atan, sabah saatlerinde Kayseri’ye geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan’a kavuştu. 26 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Çağdaş Atan için yarın imza töreni düzenlenecek.

İstanbul’dan hava yolu ile Kayseri’ye gelen Çağdaş Atan’ı, Kayserispor taraftarları karşıladı. Taraftarların, Çağdaş Atan’a atkı ve çiçek takdim ederken, çiçeğin üzerinde, ’Hayallerimiz bütçelerden büyük’ notu dikkat çekti.

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