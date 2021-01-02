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Çağdaş Atan: “Hep zirvede kalmak istiyoruz”

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Hep zirvede kalmak istiyoruz” dedi.

Spor 02.01.2021, 19:42
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Çağdaş Atan: “Hep zirvede kalmak istiyoruz”

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Hep zirvede kalmak istiyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, biraz baskı altında maça çıktıklarını söyledi.

“Hep zirvede kalmak istiyoruz”

Atan, “Son dönemlerde deplasman mağlubiyetlerinden sonra açıkçası iyi futbol oynadığımız için eleştirildiğimiz bir dönem yaşadık. Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Bugün ligin 4-5 doğal favorilerinden bir tanesi, çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı net bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıda oyundan çok memnunum. İkinci yarı 2-0’ın vermiş olduğu rahatlıkla tabi biraz geriye yaslandık. Onlar da çok gelmeye başladı ama 60’ıncı dakikadan sonra çok rahat çıkmaya başladık. Bence net bir galibiyet oldu. Her şeyden öncesi oyuncularımı kutluyorum. Onlar gerçekten övgüyü çok fazla hak ediyorlar. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bazı büyük bütçeli takımların 3-4 senede oynar hale geldiği oyunu Biz ikinci ayda 4’üncü haftadan beri oynamaya başladık. Bunu insanlar yanlış anlamasın ukalalık olarak söylemiyorum, oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz, 1’inci, 2’nci, 3’üncü. Ama o bölgede kalmak istiyoruz” dedi.

"Bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok"

Alanyaspor’un son deplasman mağlubiyetleri sonrası nasıl bir yol izleyecekleri sorusunun üzerine Atan, “Erol hoca burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5’inci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe’ye gitti. Daha önce de tebrik ettim onu. Şu anda ligin zirvesine ortaklar, çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ligin doğal favorilerinden, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi. Ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü oyunumuz belli, bunu en iyi nasıl yaparız, rakibi sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz, top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız, hangi boş oyuncuyu buluruz bunları kovalayacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizce perşembe akşamı güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız"

Bir gazetecinin, Alanyaspor’un açık takımlara karşı rahat ancak kapanan takımlara karşı zorlanan bir Alanyaspor olduğunu ve bunun nedeninin ne olduğunu sorması üzerine Çağdaş Atan şöyle cevap verdi: “Bitiricilik noktasında kapanan takımlara karşı, üreticilik noktasında bazı sıkıntılar yaşadığımızı inkar edemeyiz. Ama bu hep bu şekilde olmayacak. Biz bu 22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık. Yani sahada tam anlamıyla diri değildik. Biz bu maça çıkarken hafta içi maç olmamasının bize büyük bir avantaj olacağını zaten düşünüyorduk. Fizik olarak çok iyi bir takımız ama gerçekten çok yüksek şiddetli maçlar oynayıp yıprandık. Bundan sonra bu kadar kolay kapanan takımlara karşı maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani tabi ki zaman zaman maç kaybedeceğiz ama sahada daha planlı hücumsal anlamda daha fazla şeyleri deneyen, bütün opsiyonları deneyen bir takım olarak devam etmemiz gerekiyor. Golü attıktan sonra daha farklı işler yapabiliyoruz, bunun farkındayız. Ama bu oyunun cevaplarından bir tanesi bu. Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız. Ama bunları da aşmak için her hafta çalışıyoruz. Bir çözümünü bulacağız” ifadelerini kullandı.

“Salih’ten faydalanmak isterim”

Salih Uçan’ın adının Galatasaray’da anıldığı yöndeki soruya da cevap veren Atan şunları söyledi:

“Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Oynayıp oynamamak tamamen Salih’in elinde bizim takımda. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöylede düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşmek yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Bend e sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih’ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih’in elinde.”
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