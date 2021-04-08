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Çağdaş Atan'dan eleştirilere yanıt

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. Atan, Franz Kafka'nın bir sözünden esinlenerek bu tepkilere karşılık verdi.

Spor 08.04.2021, 15:47 08.04.2021, 15:50
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Çağdaş Atan'dan eleştirilere yanıt

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olanAlanyaspor, siyah beyazlılara kaçırdıkları pozisyonlar ve kaleci Marafona'nın yediği goller nedeniyle sosyal medyada büyük bir tepkiye maruz kaldı. Bu tepkiler sonrasında twitter sayfasını yorumlara kapatan Akdeniz ekibi, bugün de bu yorumlar ile ilgili bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Kaleci Marafona da taraftarlarından özür dileyen bir açıklama yayınladı. 

Son olarak takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, twitter hesabından Franz Kafka'dan alıntı yaparak tepkilere yanıt verdi. 

Genç teknik adam "Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla..." ifadeleriyle bu yorumlara tepki gösterdi. 

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