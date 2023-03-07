Çağatay Şalap: “Sonuca gitme yönünde eksiklerimiz var”

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, Göztepe maçının ardından mağlubiyetin beklemedikleri bir sonuç olduğunu ifade ederek, ”Beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçtu. Bireysel hatadan dolayı gol yedik” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altınordu, konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, “İzmir derbisinde beklemediğimiz ve istemediğimiz bir mağlubiyetti. Oyunun genelinde topa ve oyuna hakim olan bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol tamamen bireysel hatadan dolayı geldi. Rakip sahada çoğalmakta ve pozisyon bulmakta biraz sıkıntılarımız vardı. Top bizde kalıyordu ama sonuçlandırma yönünde eksiklerimiz bulunuyordu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanıp Altınordu’yu getirmemiz gereken yere getireceğiz” dedi.