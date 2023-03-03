Çağatay Rüştü Şalap: "Skoru koruyamadık ve kaybettik"

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, Pendikspor karşısında skoru koruyamadıklarını ifade ederek kaybettiklerini dile getirdi.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler hakkında konuşan Şalap, “Ülkemiz zor süreçten geçiyor. Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Zor zamanların üstesinden geldik, gelmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Skoru koruyamadığımız maçta kaybettik"

Skoru koruyamadıklarını söyleyen Şalap, "Bugün öndeyken skoru koruyamadığımız maçta geri düştük ve kaybettik. Bunun sebebi de bireysel hata ve savuma geçişinde doğru fonksiyon alamaması. Çalışacağız. Kazanmak için geldik ama olmadı. Önümüzde Göztepe maçı var inşallah onu kazanıp yola devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.