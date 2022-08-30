Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Günü çift antrenmanla tamamlayan yeşil-mavililer maçın hazırlıkları için, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı kuvvet çalışması yaparak tamamladı. Günün ikinci antrenmanında ise ısınma hareketleri ile başlayarak taktik çalışması ve çift kale maç ile son buldu.