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Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Spor 28.08.2022, 20:54
Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek düz koşu ile son buldu.

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