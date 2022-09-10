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Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, sahasında ağılayacağı Samsunspor hazırlıklarını tamamladı.
Spor 10.09.2022, 22:08
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, sahasında ağılayacağı Samsunspor hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında yarın saat 16.30’da Samsunspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman ısınma hareketleri ile başlayarak top kapmaca ile devam etti. İdman taktik çalışması ile son buldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|5
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|5
|5
|15. Denizlispor
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|5
|11
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|1
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