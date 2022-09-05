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Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ç. Rizespor, sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 05.09.2022, 20:12
Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ç. Rizespor, sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında sahasında 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.30’da Samsunspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek düz koşu ile son buldu.

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